Märtin nentis, et eelmisel nädalal Sakalasse jõudnud lause, et tema meelest on ringristmikul mõte vaid juhul, kui Hariduse tänav muudetakse kahesuunaliseks, on eksitav. «Ma ei ole sellist mõtet väljendanud. Küll lõi ringristmik võimaluse muuta nii Hariduse tänav kui Reinu tee kahesuunaliseks,» lausus ta ning kinnitas, et tema toetab kahesuunaliste tänavate ideed.