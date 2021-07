Viljandi Tuleviku klubi meediajuht Marek Tiits ütles Sakalale kella poole üheksast, et on üritusega seni väga rahul. "No vaadake, kui palju rahvast!" rõõmustas ta. "Ürituse võib juba ette kordaläinuks arvata täiesti kindlasti. Taevas on täiesti selge, nii et ilm ei saa ka asja ära rikkuda enam. Üks probleem muidugi on: ma pean minema ja Sakala keskusest toole juurde tooma. Ausalt, me ei osanud nii suurt rahvahulka oodata."