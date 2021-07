Galeriid ⟩ Sakalamaa saladused ehk Üheksa toredat paika Suure-Jaani kihelkonnas

Tellijale

Need paigad olid Võivaku tiik, Suure-Jaani Johannese kirik, Sürgavere muuseum, Nõrga talu, Kondase maja Suure-Jaanis, Suure-Jaani tervisekoda, Allika-Löövi talu, Kimmasaare talu ja Tääksi järv. Sakala sõitis paari kohta vaatama, kuidas ettevõtmine käima on läinud.

Suplus ja maalimine Võivakul

Võivaku külavanem Külli Hiiemäe-Metsar rääkis, et väikese järve mõõdu välja andev Võivaku tiik on ümberkaudsete külade elanike ühise töö vili: koos on aegamööda korrastatud liivarand ja riietuskabiin, puhastatud tiik, ehitatud lava ning loodud midagi, mis külapiire eirab. Tiik, mis asub Viljandi–Tallinna maantee ääres, on külavanema sõnutsi nii kohalike kui ka kaugemalt tulijate seas populaarne supluspaik ning ta avaldas lootust, et tänu uuele ürituste sarjale saadav reklaam juhatab selleni ka neid, kes sellest varem midagi ei teadnud.

"Kui see tiik 2008. aastal süvendatud ja puhastatud sai, siis muutus see ikka üsna käidavaks kohaks, eriti selliste kuumade ilmadega nagu praegu," jutustas Hiiemäe-Metsar. "Tulevad kohalikud ja tullakse kaugemalt, keeratakse ka lihtsalt tee pealt sisse. Kui me tiiki korda tegime, nägime palju vaeva, näiteks tegime lastele eraldi madalama ala."