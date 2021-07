"Rahvapeo vastu on tohutu suur huvi ja ootame õhtul Vabaduse platsile palju inimesi," kõneles Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi meediajuht Marek Tiits. "Viljandi on ääretult kompaktne linn ning paariminutilise jalutuskäigu kaugusel peopaigast on palju parkimisvõimalusi. Loodame, et suveõhtut nautima tulevad inimesed jätavad oma neljarattalised sõbrad seekord kas sootuks koju või pargivad nad kaugemale, näiteks turuplatsile või kaubamaja taha. Peole on oodata just eriti palju lapsi ning selleks et vältida õnnetusi, kus parkivate autode varjust sõidukitele ette joostakse, otsustasime koos linnavalitsusega, et piirame peo ajaks parkimise Tasuja puiesteel."