Covid-19 ⟩ Viljandimaale lisandus üks koroonaviirusega nakatunu

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 39,3. Viljandimaal on see näitaja 15,2 ja seega on Viljandimaa maakondade arvestuses üsna lõpus: näitaja on madalam ainult Lääne-, Saare- ja Hiiu maakonnas. Kõige suurem on viimase kahe nädala haigestumus Raplamaal, 72,1.