Kus ta siis paista saab, kui inimeste jõuvarud on viimase aastaga üsna lõpukorrale jõudnud. Ka poliitik on inimene, kel kuskil on eakas ema. Kel on keskkonnateemalisi uudiseid lugedes kuklas mure, et häid sõnumeid ei tule kuskilt, kuumalaine rooskab. Isegi kui koostöö ja kompromissid on võimalikud, ei jaksa tihtipeale viimaseid jõuvarusid kokku võtta. Nõnda ei leitagi ühist keelt presidendikandidaadi suhtes, maksudebatti peetakse kuidagi poolihääli ja loiult ...