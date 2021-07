Kas Euroopa jalgpallimeistri tiitli saab endale Inglismaa või Itaalia? Sõltuvalt inimestest on selle üle vaieldes kas juba jõutud sõbraga tülli minna või siis on sellele vastatud tühja küsiva pilguga: «Mis? Kes? Kas jalgpall on see, mida mängitakse selle mustavalgekirju palliga?»