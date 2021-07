Küpsenud on plaan hakata Eestis inimesi koroonaviiruse vastu vaktsineerima elavas järjekorras ning neile, kel pole lihtne kaitsepookimisele pääseda, sõidab appi Viljandi haigla vastne vaktsineerimisbuss. Nii et Viljandi haigla «mobiilsele osakonnale» kleebiti õige silt peale ning kui terviseamet asja esmaspäeval heaks kiidab, võetakse suund esialgu Ida-Virumaale, kus on vaktsineerimisega kõige kehvemad lood.