Et telgitagustega tutvust teha, tuleb muu-uurijal end Omniva tegusasse perre munsterdada. Pandeemiateemadest kantud läbirääkimiste järel saan leevenduste valguses siiski loa uudistada ettevõtte Viljandi üksuse jaotuskeskust ning teha kaasa üks maapiirkonna kandetiir.

Tavaline inimene keerab alles teist külge, kui Omniva Reinu tee staabis arvutikuvarid helendama löövad ja halli-oranžikirjud töömesilased sahmima kukuvad. Kella neljast on leegid peal ning hakatakse saabunud ajalehti ja pakke vastu võtma. Kandjad saabuvad tööle kella kuuest ning igaüks neist peab oma ringi kraami ära komplekteerima, käepäraseks süstematiseerima ja niimoodi ära märgistama, et kõik saadetised õigest postipilust sisse libiseksid. Kui varem paiknesid kandjate töölauad rivis, siis viiruse kartuses tõsteti mööbel ümber sedasi, et igaüks sai justkui omaette karbikese.