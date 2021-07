Peamine murekoht puudutab Ugala taha jäävat pimedat kurvi. Kurv on ka siis veidi ohtlik, kui tee on ühesuunaline, sest kõnniteel sõita otsustanud rattur võib seal ootamatult jalakäija või teise ratturiga vastamisi sattuda, nagu ilmselt paljud on ka omal nahal kogenud. Kahesuunalise liikluse korral võib sõidutee valinud rattur ennast aga autokapotilt leida või õnnetuse vältimise nimel kukkuda. Kui lisada juurde hiljuti meie liikluspilti ilmunud tõukerattad ning asjaolu, et seda teed kasutavad väga paljud alg- ja põhikooliõpilased, et pääseda näiteks Männimäelt spordikooli, on ohukohti natuke liiga palju, et neid lihtsalt eirata ja loota, et küllap läheb kõik hästi. Võimalik, et lähebki, ent piisab ühest uljast ratturist, ühest autojuhist, kelle pilk on kuskil mujal, ning tulemus võib olla traagiline.