"Tema tulekut takistavad väga ranged koroonaviiruse leviku tõkestamiseks mõeldud piirangud, mis praegu Eesti-Vene piiril kehtestatud on," selgitas kontserdi korraldaja Aivar Trallman. "Ta ei ole haige ega nakatunud, aga nõutud dokumentide ja proovivastuste hulk on nii ulatuslik, et jäime lihtsalt kahjuks ajahätta ja ta ei pääse üle piiri."

"Esinejad räägivad, et rahvast on väga palju, aga eks korraldaja vaata alati selle pilguga, et võiks kakskümmend inimest veel olla," rääkis ta. "Korraldamine ja välisesinejate nõuetekohane kohaletoomine on sel aastal muidugi väga keeruline olnud. Kustutan kogu aeg kahe ämbriga tulekahju, kui piltlikult väljenduda."