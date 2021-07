Linnarahvale serveeritakse jalgpalli maiuspala hiigelsuurelt ekraanilt

Nagu ütles Tuleviku meediajuht Marek Tiits, küpses ühisvaatamise idee klubil ja linnal samal ajal. «Käisime klubiga vaatamas kohti, kus seda võiks korraldada – nii Kirsimäel kui Kesklinna kooli staadionil –, ning mõtlesime, et võiks selle ühisvaatamise staadionilt ära tuua. Niisiis pöördusime parima asukoha leidmiseks linna poole ja tuli välja, et linn on sama asja küpsetanud. Panimegi seljad kokku.»