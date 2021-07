Oleme küll Euroopa Liidu piiririik, ent enamasti on see piirdunud üksikute ebaseaduslike piiriületajate kinninabimisega. Neile pole Eesti aga midagi muud kui tükk soist maad, mis vaja kiiresti läbida. Leedus toimuva näitel võib aga nentida, et peame riigina valmis olema igasugusteks stsenaariumideks. Päriselt valmis olema selleks, et ühel hetkel avastame nagu Leedu, et meie piiri äärde on bussidega toodud paarsada migranti või põgenikku ning nad meie poolele aetud. Siis on hilja hakata mõtlema, mida ette võtta, sest olukord tuleb esiteks kiiresti lahendada: inimesed vajavad toitu, majutamist ja ilmselt paljud ka arstiabi ning pinged kohalikega maandamist. Teiseks vajavad vastust niinimetatud pika perspektiivi küsimused: mis edasi, kuhu edasi, kuidas edasi?