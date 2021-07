Viljandi vallavalitsus kuulutas välja riigihanke, et leida firma, kes ehitaks Mäeltküla tööstuspargi tarvis taristu.

Nagu seisab pressiteates, on vaja rajada juurdepääsuteed, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, tänavavalgustus ning gaasivarustus ja paigaldada maa alla torud, kuhu hiljem saab teenusepakkuja vedada andmesidekaablid.

Arendatava tööstusala pindala on 25 hektarit, mis on jaotatud 19 krundiks. Iga krundi piirile on vaja ehitada liitumispunkt taristuga liitumiseks.