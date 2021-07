Aeg-ajalt kuuleb nii Eestist kui mujalt maailmast uudiseid, milles mõne piirkonna arendamisest kõneldes nenditakse, et sinna pole autodel kohta, see on mõeldud jalakäijatele. Kui aga järele mõelda, tundub selline vastandamine ju pentsik. Jääb mulje, nagu auto oleks omaette tegutsev liik, kes trügib vägisi sinna, kus toimetab inimene. Koguka kerega liik, kes tahab kahejalgsetelt ruumi ära võtta, kütuseaurudest kõhutuult lasta ja halvemal juhul sinna-tänna õli tilgutada.