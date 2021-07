Üldiselt võib vaktsineerimisega Viljandimaal rahule jääda. Vanematest kui 50-aastastest on terviseameti kaardirakenduse andmetel vaktsineeritud peaaegu 72 protsenti ning see annab juba lootust, et sügisesele haiguste perioodile ning sellega kaasnevale kolmandale lainele võib märksa kergema südamega vastu minna kui eelmisele. Arenguruumi muidugi veel on ning murelikuks teevad ka teated, et viirus murrab järjest jõulisemalt vaktsiinide loodud kaitsemüürist läbi.