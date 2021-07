Trikipargi tööd ja tegemist on viimastel aastatel vedanud selle ala entusiast, 24-aastane Deeno Lippand, kes on sinna rampe ehitanud ja neid hooldanud ning igapäevatöö kõrvalt Bed Factory Swedenis annab lastele tõukerattatreeninguid. Tema sõnul ei tohi tekkida olukorda, et Viljandi jääks trikipargist ilma.