Üks tõhusamaid tööriistu, mis tänapäeval inimese käsutuses on, Google, on hakanud mulle viimastel aastatel aiateibaid näitama. Otsid midagi ning selle asemel, et päris tulemust saada, juhatab see võimas hiid sind mingisugustele automaatselt genereeritud lehtedele. Eesmärk muidugi lihtne: klõpse saada. Õnneks on enamasti võimalik neid robottulemusi teistest eraldada, sest neil on alati väga veidrad aadressid. Paar aastat tagasi alanud robotite rünnak tundub samas järjest suuremaid mõõtmeid võtvat.