Kui vanasti käis see kõik käsitsi, siis tänapäeval teevad heinakoristuse ära masinad. Viljandi lähistel Rihkama bussipeatuse kõrval laiuval põllul asuvates heinarullides on midagi omamoodi hüpnootilist ning ühtlasi annavad nad tunnistust sellest, et suur ja soe suvi on käes.