Viljandi järve ääres jäi mees kadunuks

Päästemeeskond saabus kohale ning alustas otsinguid. Mehe kadumispiirkond on Viljandi ranna suplusalal. Rannavalve lõpetab kell 22 ja pärast seda rannas keegi korda ei pea.



Otsingud vees lõpetati öösel. Päästeteenistusest kinnitati pühapäeva hommikul, et praeguse info kohaselt on alust arvata, et mees vette siiski ei läinud.