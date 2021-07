Enamiku Viljandimaa supluskohtade vee puhtuse üle pole põhjust kurta

Nii selgub uuelt supluskohtade kaardirakendusest, mis valmis terviseametil koostöös maa-ametiga. Kaardi andmetel on veekvaliteet eriti hea Viljandi järve ja Paala järve supluskohas. Samuti on head Holstre järve, Suure-Jaani paisjärve ja Vastemõisa küla supluskoha vee analüüsitulemused. Küll aga ei soovita amet ujuda Õhne jões Suislepa suplemiskohas, sest veest võetud proovid näitasid, et soole enterokokke on seal lubatust kaks korda üle piirnormi ning ka kolibakteri tase on üsna piirnormi lähedal.

Supluskohtades on vee puhtust võimalik määrata ka vaatluse abil.

"Puhtuses on põhjust kahelda, kui vees on näha hulk mistahes hõljuvat materjali," ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht. "Kui on näiteks nähtav õlikile või kui vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga ning lähedal on võimalikke reostusallikad."

Kaardilt saab ülevaate supluskohtadest, ujulatest ning basseini- ja suplusvee kvaliteedist. Võrreldes varasemaga on kaart ameti kinnitusel nüüdisaegsem ja informatiivsem ning seda on mugavam kasutada. Supluskohtade kaardil näidatava info alus on terviseameti vee terviseohutuse infosüsteemi andmed.