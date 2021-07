Leiti, et vaid mõni kuu enne kohalikke valimisi ametisse asumine on parajalt julge ja riskantne samm: midagi põhjapanevat on selle ajaga raske korda saata, samas on see aeg piisavalt pikk, et juhtuks mõni apsakas. Teisest küljest pole alust kahtlustada, et aasta naiskodukaitsjaks valitud Koitlepp, kes töötamise, laste kasvatamise ja Naiskodukaitse kõrvalt veel ülikooli haridust omandama läks, ei saaks raskustega hakkama või ei oskaks oma aega hästi planeerida, nii et riskid peaksid olema maandatud.