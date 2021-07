Õnnetus pole mitte ainult kulukas (seejuures on riik liikumas säästurežiimile, kus põhimõtteliselt iga euro kulutamine peaks olema hoolikalt läbi mõeldud), vaid keset teist aastat vältavat tervishoiukriisi ka paras avalike suhete õudusunenägu. Terviseamet on juba pikalt kolistanud ühest ämbrist teise ning nõnda polegi tähelepanu olnud õnnetusel endal, vaid pigem kõigel seda ümbritseval ja sõnavõttudest on kumanud läbi ärevus, sest alates juuni algusest on esimese vaktsiinidoosi saanute arv märgatavalt kahanenud.