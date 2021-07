Mis täpselt Õhne jõe reostuse ja sellest tuleneva inimeste haigestumise põhjustas, selle selgitab loodetavasti välja ­uurimine. Voolava veega veekogu reostumine osutab sellele, et midagi on väga valesti ning põhjusele tuleb jälile saada. Seniks tasub kohalikel jões käimist vältida, sest terviseameti esmaspäeval võetud proovid näitasid, et vees on soole enterokokke lubatust kaks korda üle piirnormi ning ka kolibakteri tase on piirnormile lähedal, nii et haigestumine tähendab üsnagi ebameeldivaid sümptomeid, peamiselt oksendamist.