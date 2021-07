Käes on Eesti maasikate valmimise kõrgaeg ja nende hind turul on jõudmas madalpunkti. Küpsed on ka metsmaasikad, mida tänavu on rikkalikult. Seega tasub praegu maasikaid süüa nii palju kui võimalik. Mõistlik on neist ka moosi teha ja neid sügavkülma panna. Teatavasti on maasikates palju rauda ja muud organismi turgutamiseks vajalikku.