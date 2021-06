Kaasava eelarve kolm ideed

Kaasava eelarve üks plusse on olnud see, et linnakodanikud on saanud tõesti vabalt välja pakkuda, mida nende hinnangul peaks Viljandis avaliku ruumi mitmekesistamiseks tegema. Uueveski org on saanud väärt täiendused uue trepi ja teeraja korrastamise kujul, huvikooli juurde on tekkinud seiklusrada, Paala järve rand on saanud kaunima ilme ... Kogukonna suure huvi tõttu otsustas linnavalitsus investeerida Kesklinna kooli jalgpalliväljaku uuendamisse.