Jah, sel möödalasul on kallis hinnasilt küljes, sest vaktsiinid pidid ju ikkagi elusid päästma. Oluline nüanss, mis seda kõike natuke teises valguses näitab, on see, et need ei olnud mõeldud meie inimesi päästma – need olid kingituseks mõeldud vaktsiinid. Kaitse tõhusus ja kõrvalmõjude oht on midagi, millest võhikuna mitte midagi arvata ei oska, aga rahva usaldamatus ja pikk vahe kahe doosi vahel on riigi viinud seisukohale, et nagunii on parem need doosid ära anda.