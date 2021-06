Linnajuhid tunnustasid tublimatest tublimaid õpilasi

Pidulikule vastuvõtule oli kutsutud 68 lõpetajat koos vanematega. Tunnustatud said kaheksa kuldmedaliga gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastme hinne on väga hea, ning 18 hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastme hinne vähemalt hea ja ülejäänud õppeainetes väga hea.