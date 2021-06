Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 32,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on üks protsent.

Ööpäeva jooksul manustati 7501 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 555 306 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 429 094 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 51 protsenti.