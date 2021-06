Rahandusminister Rosimannuse väljapakutud idee loobuda riiklikust tulumaksust ning maksta selle asemel omavalitsustele umbes 15 protsenti tulumaksu on just selline plaan. Omavalitsuste tulubaasi ning enesemääramisõiguse vastu muidugi vaielda ei saa. Sellest on palju räägitud, et Toompealt on raske tervet riiki juhtida ning need lahendused, mis Hiiumaale on ideaalsed, ei pruugi Viljandimaal töötada. Linna- ja vallavalitsused tunnevad oma olusid kõige paremini ning ammu oleks aeg neile vabamad käed anda. Kogu ülejäänud Rosimannuse jutt peaks aga kõigil inimestel kuklakarvad hirmust turri ajama.