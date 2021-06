Pärast ansambli ülesastumist juhatati kohaletulnud kööki, kus 17 aastat Eestis elanud udmurt Ljudmila Ruukel õpetas tegema oma rahvustoitu perepetše. Võhikuna võiks öelda, et need on täidetud taignakorvikesed. Taignaümbrise tegemiseks läks vaja võid, soola, vett ning rukki- ja nisujahu. Korvikeste sisse pandi nelja sorti täidist. Kapsatäidises oli peale kapsa sibulat, maitseaineid, natukene pekki ja muna. Kartulitäidisele andsid maitset sool, või ja natukene piima. Kõige klassikalisem ehk lihatäidis sisaldas endas lisaks lihale maitseaineid ja sibulat ning seenetäidis, nagu nimigi viitab, oli seentest. Ehkki Ruukel oli varem mõned taignakorvid valmis küpsetanud, sai iga soovija ka ise perepetšide tegemises kätt proovida.