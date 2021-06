Esmaspäeval koguneb Viljandi linnavolikogu, et tagandada abilinnapea ametist erakonda vahetanud Janika Gedvil ning kinnitada asemele 32-aastane Jane Koitlepp, kel seni poliitilise töö kogemust pole. Juhikogemuse on ta saanud Sakala maleva naiskodukaitsjate tööd juhendades ning selle eest on ta valitud ka Eesti aasta naiskodukaitsjaks.