Võiks arvata, et pilt on tehtud eestlastele harjumuspäraseks saanud jaaniilmast. Tegelikult aga käisid tänavusel Karksi jaanijooksul tuletõrjujad, kes kõrvetava päikese all rajale läinuid kaks korda veega üle kastsid. Eriti oluline oli niisugune jahutus finišis: pärast rasket tõusu ordulinnuses kulus see kahtlemata marjaks ära.