Ei pääse aga üle ega ümber asjaolust, et jaanilaupäeval purunes Narvas Eesti enam kui sajandivanune juunikuu kuumarekord: ilmateenistuse kinnitusel mõõdeti seal 34,6 kraadi sooja. Ja purunes see rekord võimsalt: eelmine pärines 1905. aasta 18. juunist, kui Tartus mõõdeti 34 kraadi. Absoluutne kuumarekord on Eestis 35,6 kraadi ja selleni on veel natuke minna, aga küllap näeme üsna varsti sellegi ületamist. Maailmas toimuv ning järjest uued rekordid teistes riikides ja maailmajagudes ei anna alust selles kahelda.