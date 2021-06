Nõnda seoti minevik olevikuga ning üritus oli otseselt seotud ka platsi tulevikuga, sest allkirjastati vabadussamba taastamise leping. Riigi ja mitme omavalitsuse toetuse kõrval oli 15. juuniks samba taastamiseks laekunud ligi 26 000 eurot eraannetajatelt, suurim annetus lausa 6000 eurot. Kuju kunstilise lahenduse üle võib muidugi vaidlema jäädagi – seisukohti on kuuldud seinast seina –, aga ilmselgelt läheb projekt paljudele inimestele väga korda. Ja ega see ole niisama sõnakõlks, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta.