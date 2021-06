TEADMATA KADUNUD ⟩ Politsei otsib taga 55-aastast Antsu

Politsei pressiesindaja Kerly Virk sõnas, et 23. juunil sai politsei teate, et nädal aega pole Mulgi vallas Morna külas koju jõudnud 55-aastane Ants.

Mehe telefon on välja lülitatud ning samuti on maja eest kadunud tema punane roller, millega ta tavaliselt ringi sõidab. Seni pole suudetud leida ei rollerit ega meest. "Kui keegi on Antsu või tema punast rollerit pärast 14. juunit näinud või oskavad anda muud abistavat infot tema asukoha selgitamiseks, palutakse sellest teatada numbril 112," lisas Virk.