Viljandis viidi kainestusmajja neli inimest ja tabati neli joobes juhti. Operatiivjuht ütles, et suuremad puhumisreidid on lähipäevadel veel tulemas ja tõenäoliselt tabatakse siis roolijoodikuid rohkem. «Mõni joobes juht tabati tänu laekunud vihjetele,» rääkis Ottomar Virk. «Üks telefonivihje tuli Põhja-Sakala vallast Suurbritanniast pärit inimese kohta, kelle vingerdav sõidustiil äratas helistajas kahtlust, aga kohapeal selgus, et mees oli täitsa kaine, ütles, et teil on nii hullud teed, et siin ei saagi teisiti sõita,» kõneles Ottomar Virk.