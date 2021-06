Viljandimaale lisandus koroonapositiivne

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 40,18 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 1,1%. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 3, haiglaravi vajab 42 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, neist üle 60-aastaseid on 29 (69%). Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.