Ehkki ilm oli kuum, ei kurtnud Keio Kits ega Joosep Tammemäe selle üle. Kõiki võistlejaid pritsiti jooksurajal kaks korda veega. Teises punktis olid seda tegemas vabatahtlikud päästjad. Pritsimeeste masinast said kõva jahutust finišeerujad pärast ränkrasket tõusu ordulinnuses.

Joosep Tammemäe rääkis Sakalale, et Keio Kitsele temast vastast ei olnud, aga ta suutis Keio Kitse selja taga püsida 2,5 kilomeetrit, valdavalt vastutuulega osal, ning kolmas mees Margus Hanni jäi maha. Keio Kits kiitis oma head vormi ning ütles, et sihikul oli kuumale ilmale vaatamata tema enda 2016. aastal püstitatud rajarekord 14.04,2. Rekord jäi siiski uuendamata, ehkki ta enamiku jooksust oli kenasti graafikus. «500 meetrit enne lõppu vaatasin kella valesti ja näis, et rekord jääb püüdmata ning lasin tempo alla, et end mitte kuumas ilmas asjatult kurnata,» tõdes Keio Kits.

Tänavu taas Eesti jooksutipus kanda kinnitanud 31-aastane Keio Kits oli vahepeal vigastuste tõttu mitu aastat tõsisemast jooksmisest tagasi tõmbunud, ent saab nüüd taas täisjõuga sportida. Viljandlane ütles, et ta treenib praegu kaks korda vähem kui viis aastat tagasi, aga treeningud on kvaliteetsemad ning hetkel piisab sellest Eesti jooksutipus püsimiseks.

Jooksmist harrastavad Keio Kits ja Joosep Tammemäe igapäevatöö kõrvalt. Joosep Tammemäe nentis, et puhkus on talle päris karmiks katsumuseks olnud, sest on nädala jooksul kuuma ilmaga viiel jooksul osalenud ja lisaks käis mitu päeva süstaga merel. «Nüüd tööle minnes saab kehale puhkust anda,» sõnas ta muigamisi.

Naiste võitja Greete-Liisa Toom ütles, et tema jaoks oli palava ilmaga jooks algul raske, aga mida edasi, seda kergemaks läks. Raskel lõputõusul õnnestus tal ette jõuda vahepeal temast möödunud Sille Puhust. Eakam jooksumees Juhan Änilane kiitis väga seda, et rajal jooksjatele külma vett peale pritsiti. «See oli nagu palsam ja tekitas hoopis teise värskuse,» sõnas ta. Änilane möönis, et kuumaga oli jooksmine päris raske, aga kümme aastat tagasi, kui ta osales Peterburi Valgete Ööde maratonil kuumal asfaldil, oli see veel karmim.

Endine Karksi vallavanem Taimo Tugi ja praegune Mulgi vallavolikogu juht Arvo Maling olid finišis muljeid jagamas ning sedapuhku oli Taimo Tugi varem lõpetanud. «Ta on kümme aastat noorem mees, aga minul lõpetasid lapsed ja naine ka,» tõi vanem mees oma trumbid lagedale. Taimo Tugi nentis, et tegelikult ei olnud tähtis, kumb parem oli, oluline oli kuumas ilmas tervisele mitte liiga teha. «Hoidsin mõõdukat tempot, aga lõpp läks ikka raskeks,» sõnas Tugi. Tema tütar Gedly Tugi on tuntud odaviskaja, kes oli küll kohal, aga ei jooksnud, et keha mitte liigselt kurnata enne olulisi odaviskevõistlusi.

Ordulinnuse nõlvadel tegid finišeeruvatele sportlastele kõva ergutust pealtvaatajad ning emotsioon oli võistlustel vägev. Enne jooksu jagati kauaaegsetele osalistele meeneid. Seda kõrvalt vaadanud Voldemar Giske tundis heameelt oma poegade üle, kes olid 25 ja rohkem kordi osalenud. «Mina jooksin ühe korra ja pärast ei saanud nädal aega korralikult kõndida,» pajatas Voldemar Giske.