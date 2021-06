Pärimusmuusika keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on ühe EP väljaandmine keskusele üsna ebatavaline, ent sellele projektile ja noorte soovile tundus tähtis õlg alla panna.

"Need noored on tohutud inspireerijad. Nende tahe pilli mängida, avatud olek ja lugupidav suhtumine omaenda kultuuri ja teiste rahvaste kultuuri ning muusikasse rõõmustavad meid siiralt. Nii tunduski täiesti loomulik neile appi tulla ja kuue loo väljaandmisel kaasa mõelda," rääkis Noormaa. Tema sõnul tasub selle bändi puhul tähele panna Etno-laagrile iseloomulikku kõla, kus ükski instrument ei domineeri ning bändis pole liidrit, vaid igaüks võib lauale tuua loo, mis teda inspireerib, nii õpitakse ja arenetakse ühiselt.

Kõiki neid ühendavad muusika ning suvine pärimuslaager. Bändi liikmed kohtusid enne Viljandi pärimusmuusika festivali korraldatavas Eesti Etno laagris, mis jättis kõigile neile hinge nii sügava jälje, et nad otsustasid edaspidigi kokku saada ja ühiselt pilli mängida. Huvist eri kultuuride ning teiste maade muusika vastu ongi kuus avaldatud lugu sündinud.

Bändi liikme Hellika Otsari sõnul on EP väljaandmine väga suur samm ning koostöö bändis on kõigile selle liikmetele andnud juurde enesekindlust muusiku ja inimesena.

"Arenesin selle projekti jooksul meeletult ning nägin ja sain ise proovida, mida lahedat saab pärimusmuusikaga teha. Minu arvates on oluline näidata kõigile noortele, et pärimus on äge! Läbi mitmekülgsete muusikute avardub eesti muusikapilt veelgi," arvas Otsar.