Viljandi kinnisvarahaldusameti juhataja Andres Mägi sõnul koosneb välijõusaal erinevatest treeningelementidest. Neid on Tiptiptapi Viljandimaa müügiesindaja Liisi Loigomi sõnul kokku kaheksa. Välijõusaali soovituslik kasutamisvanus algab 14. eluaastast. Trenažööre valides peeti silmas seda, et neid saaksid kasutada ka erivajadustega inimesed. Ka Männimäe lasteaias täiendatakse olemasolevaid seadmeid nii, et neid saaksid kasutada erivajadustega lapsed.