Eestisse saabunud troopiline kuumus on muutnud mere, järved ja jõed soojaks ja suplema kutsuvaks. Suverõõmude nautijatele on see parim aeg. Tuletan aga meelde, et tundmatus kohas ei maksa vette hüpata. Olen näinud väga palju noori ja keskealisi mehi, kes on kuumadel suvepäevadel vettehüppeid harrastades murdnud kaela ning peavad kogu ülejäänud elu ratastoolis veetma. Nii mõnigi on sellise hüppe tagajärjel silmapilk surnud.