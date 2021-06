VEETSIN hiljuti veidi aega Saaremaal, imeilusas Kuressaare linnas. See tundus mulle väga hoolitsetud paigana. Linnakese tänavad olid puhtad ja mööda puiesteid kulgevad kivimüürid kenasti terved, keskväljak oli kaunistatud nägusa purskkaevuga. Seal oli ilus. Ma olin seal nii rahul, et ei mõelnud mitu päeva Viljandi peale. Kasvasin ju ka ise mere ­ääres üles, nii et järveäärne elu vajab pisut harjumist, see on mulle võõras.