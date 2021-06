Kas nädalavahetusel Tartus toimunud Isamaa suurkogu tulemused kedagi üllatavad või mitte, seda on muidugi raske öelda. Võimalik, et leidub inimesi, keda Seedri võit või häälte hulk üllatab, kuigi tema vastane oli äsja parteiga liitunud ning ennast veel mitte tõestanud Lavly Perling. Võimalik, et leidub ka neid, keda üllatab hoopis see, et Perling lausa kolmandiku häältest endale sai. Üldiselt oli tulemus aga üsna etteaimatav, kuigi Perlingule läinud kolmandik häältest viitab sellele, et erakond on siiski lõhestunud.