Viljandist pärit muusikaprodutsent Marco Margna on aastate jooksul teinud koostööd paljude palavalt armastatud artistide ja koosseisudega. Anne Veski, Mait Maltis, Jüri Homenja, Meie Mees, Hellad Velled ja Shanon on vaid mõned pikemat tutvustamist mittevajavad nimed. Nüüd on nupukeeraja aga haaret laiendanud ning jala ka filmimaailma ukse vahele torganud.