Teiseks on oluline, mis hoone küljes trepp on: see maja seisab ühes Viljandi käidavamas kohas, Tallinna ja Tartu tänava nurgal ning pretendeerib pikalt vindunud tööde tõttu peagi sajandi ehituse tiitlile. Ent praegusel juhul sattusid need kolm astet avalikkuse tähelepanu alla hoopis kolmandal põhjusel: need ei vasta projektile.