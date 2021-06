Inimene on kord juba üks neist loomadest, kes sööb teisi loomi. Me oleme leiutanud igasuguseid julmusi, mida teised liigid ei tunne, aga liha söömine pole üks nendest. See on looduses täiesti tavaline. Samas ei pea me sugugi alati liha sööma. Meile sobivad taimsed toidud samuti. Leidub ka inimesi, kes on võtnud vastu otsuse mitte kunagi liha süüa, ning nende osa järjest kasvab.