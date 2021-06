Karula Kodus on nüüd võimalik kiikuma minna ka ratastooliga. FOTO: Elmo Riig

Neljapäeval löödi Karula Kodu hoovil pidulikult hoog sisse kiigele, mis on mõeldud ratastooliga inimestele.

Aktsiaseltsi Hoolekandeteenused Karula Kodu tiimitöö juht Taivi Kree ütles, et enamik nende elanikke kasutab ratastooli iga päev, kuid paraku olid neil võimalused värskes õhus mänguväljakutel pakutavates liikumistegevustes osaleda veidi piiratud.

«Sellest hakkas idanema plaan soetada just ratastooliinimestele mõeldes ratastoolikiik,» lausus ta. «Hakkasime otsima Eesti firmasid, mis tegelevad ratastoolikiikede valmistamise, turustamise ja paigaldamisega.»

Kree sõnul on Eestis seni vaid üksikud ratastoolikiiged ja Karula Kodu jõudis osaühinguni PoMo Playgrounds, kelle pakkumine oli ratastoolikiik veidi enam kui 6000 euroga püsti panna. Tegu on gondel-tüüpi kiigega, mis on mõeldud ühele ratastooliga inimesele.

«Ratastoolis kiikujal on võimalik kiik iseseisvalt liikuma saada ja kiikuda, aga enamasti on siiski töötaja abis,» kõneles Kree. «Oleme väga rõõmsad, et hoolimata meil elavate inimeste tegevus- ja liikumisvõime vähesusest oleme leidnud neile vahvaid tegevusi, mis päevi palju sisukamaks ja tegusamaks muudavad.»

Tiimitöö juhi kinnitusel on ratastoolikiigel mitu turvalahendust. Lukustussüsteem takistab kiige kasutamist kõrvalistel isikutel, kaldtee lihtsustab kiigele pääsemist ratastooliga, amortisaator kaitseb liigse kiikumise eest, kindlalt kinnituv raam takistab rambi alla vajumist kiikumise ajal ja kummist kaitserauad vähendavad ohtu kiige põrkealal olevatele inimestele.

«Meie missioon on luua meie juures elavatele erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks üksustes ja ka kogukonnas laiemalt. Pakume mitmekesiseid võimalusi töölaadsete ja vaba aja tegevustega tegelemiseks nii igas majas kui õuealal,» lisas Kree. «Elu on näidanud, et meie klientidele õues oleku üheks lemmiktegevuseks on kiikumine. Seda silmas pidades oleme juba varasemalt soetanud tava-, aia- ja pesakiike.»