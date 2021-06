Alles oli meil vinduv külm kevade, nüüd aga saabub naudinguteküllane aeg kuuma ilma sõpradele. FOTO: Aivar Aotäht

Kui ilmaprognoosid paika peavad, tõuseb reedel maksimaalne õhutemperatuur 30 kraadi ligi ning nõnda palav ilm kestab umbes nädala jagu või isegi kauem.

Olenevalt ennustuse algallikast on lubadused mõneti erinevad, kuid külluslikku sooja pakuvad kõik. Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna sünoptik Helve Meitern ütles kolmapäeval, et reedel tuleb sooja 27 või enam kraadi ja palavust jagub vähemalt jaanipäevani.

«Maksimaalne õhutemperatuur võib tõusta 33 kraadini,» lausus ta. «Kuum on kõikjal sisemaal, kuid lõunakaare tuulega tõuseb temperatuur kõige kõrgemale Põhja-, Kesk- ja Ida-Eestis. Praegustel andemetel peaks kõige palavam olema pühapäevast kolmapäevani.»

Nagu Meitern märkis, saabub kuumalaine Venemaale liikuva madalrõhuala lääneserva pidi Aafrikast üle Lääne-Euroopa ning jõuab välja Skandinaavia ja Soome põhjaossa.

Sünoptiku sõnul on väga suur tõenäosus, et palavus saab lõpuks läbi ühes tugeva saju ja äikesega, nagu see on tavaliselt kombeks.

«Millal ja kuidas see juhtub, ei julge praegu veel lubada,» lisas Meitern. «Loodame, et 23. juuni möödub ilusalt, aga hiljemalt 24. või 25. juunil ilm muutub. Mõni ilmamudel lubab vihma juba jaaniõhtuks ja tavapäratult just Lääne-Eestisse ning saartele.»

Norra ilmaportaal Yr vahendas kolmapäeval, et reedel tuleb Viljandis sooja 30 kraadi, laupäeval 29 kraadi ja siis 24. juunini vaheldumisi 30–32 kraadi. Ameerika ilmamudelil põhinev portaal WeatherOnline lubab reedeks Viljandisse 28 kraadi ja seejärel 23. juunini samuti 30–32 kraadi.

Veidi pikema aja peale pakub ilmainfot venelaste Gismeteo, mis on konkurentidest kõige tagasihoidlikum, ennustades Viljandisse sooja reedest kuni järgmise nädala kolmapäevani ehk 23. juunini 26–29 kraadi. Venelaste arvates ulatub päevane maksimum 24. juunil kuni 20 kraadini ning edasi see mõne kraadi võrra taas tõuseb.

Silmas tuleb pidada, et olenemata allikast muutuvad ja täpsustuvad prognoosid päevas mitu korda. Kuidas tegelikult läheb, saab kindel olla tagantjärele.

Keskkonnaagentuur on alates eelmise aasta algusest paika pannud, et kui maksimaalne õhutemperatuur tõuseb vähemalt 30 kraadini või üle selle kolm päeva järjest, siis on tegu väga ohtliku olukorraga, mille kohta annab ilmateenistus hoiatuse. Ohtlik ja samuti hoiatusevääriline on ilm, kui sooja tuleb kolm päeva järjest vähemasti 27 kraadi.