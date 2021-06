Mõnes mõttes on tänane juhtkiri jätk eilsele, kus kurtsime parteide lühikeste pinkide üle. Juhtidele makstav palk ei ole selles, et omavalitsuste tüüri juurde püüdleksid pädevad ja võimekad inimesed, sugugi vähetähtis. Loomulikult on tõetera ka Viljandi isamaalaste juhi Harri-Juhani Aaltoneni jutus, kui ta leiab, et palga pärast ei tohiks linnapeaks keegi pürgida. Avaliku sektori palkadel peab olema mõistlik piir. Teisalt ei saa jääda lootma ka pelgalt missioonitundele, et ettevõtjad, firmade juhid, juristid ja teised hästi makstud inimesed avalikku teenistusse asuksid.